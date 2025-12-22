Primeira Miss Universo brasileira, Ieda Maria Vargas morre aos 80 anos no RS - Divulgação/Miss Universe

Publicado 22/12/2025 21:05

A gaúcha Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o concurso Miss Universo, morreu aos 80 anos nesta segunda-feira (22), em Gramado, na Serra Gaúcha. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel. A confirmação foi feita pela filha, Fernanda Vargas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre os horários e locais do velório e do sepultamento.

Figura histórica da beleza brasileira, Ieda enfrentou desafios de saúde ao longo da vida. Aos 55 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que afetou a fala e a memória, mas conseguiu se recuperar. Após a morte do marido, em 2009, passou a viver em Gramado, longe dos holofotes que marcaram sua juventude.

Da piscina ao palco mundial

Nascida em Porto Alegre em 31 de dezembro de 1944, Ieda Maria Vargas iniciou sua trajetória nos concursos de beleza quase por acaso. Em 1962, aos 17 anos, foi eleita Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul — título que abriu caminho para uma sequência de vitórias: Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil e, no ano seguinte, Miss Universo.

A conquista internacional veio em 1963, em Miami Beach, nos Estados Unidos, quando Ieda tinha apenas 18 anos. Com a vitória, entrou definitivamente para a história como a primeira brasileira a alcançar o título.

Ela permaneceu com a coroa até agosto de 1964, quando a entregou à sucessora, a grega Corinna Tsopei. Após o reinado, viveu por um período nos Estados Unidos e, em 1968, casou-se com José Carlos Athanázio, com quem teve dois filhos.

De volta ao Brasil, Ieda escolheu uma vida discreta. Diferentemente de outras misses, não seguiu carreira artística e limitou suas aparições públicas a convites pontuais em eventos nacionais e internacionais.

O reconhecimento à sua importância histórica veio também anos depois, quando foi eleita uma das personalidades incluídas na lista dos “20 Gaúchos que Marcaram o Século XX”, ao lado de nomes de destaque da literatura, da música e da política brasileira.