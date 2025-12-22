Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ)Valter Campanato / Agência Brasil
Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem
Ex-deputado passa a responder por outros crimes após perda de mandato
MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Ex-diretor da Abin está foragido nos Estados Unidos
Primeira Miss Universo brasileira, Ieda Maria Vargas morre aos 80 anos no RS
Ícone da beleza nacional, gaúcha fez história em 1963 e vivia em Gramado desde 2009
Mulher é presa suspeita de ajudar em roubo de obras de arte
Celular de um dos criminosos foi encontrado na casa dela
Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno
Ex-ministro deverá usar tornozeleira e entregar os passaportes
Ladrões de jet ski assaltam casal de caiaque no litoral de SP
Roubo ocorreu na Praia dos Milionários, em São Vicente
'Meu mundo desabou', diz filha de cabeleireira assassinada na Grande SP
Principal suspeito é o ex-companheiro de Simone, Vagner Santos, de 40 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado
