Viagem faz parte do 'tour' no exterior que Flávio planeja para reforçar sua imagem de liberalEvaristo Sa/AFP
Flávio Bolsonaro participará de evento com Netanyahu em Israel
Encontro será realizado em Jerusalém em 26 e 27 de janeiro de 2026
MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Ex-diretor da Abin está foragido nos Estados Unidos
Primeira Miss Universo brasileira, Ieda Maria Vargas morre aos 80 anos no RS
Ícone da beleza nacional, gaúcha fez história em 1963 e vivia em Gramado desde 2009
Mulher é presa suspeita de ajudar em roubo de obras de arte
Celular de um dos criminosos foi encontrado na casa dela
Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno
Ex-ministro deverá usar tornozeleira e entregar os passaportes
Ladrões de jet ski assaltam casal de caiaque no litoral de SP
Roubo ocorreu na Praia dos Milionários, em São Vicente
'Meu mundo desabou', diz filha de cabeleireira assassinada na Grande SP
Principal suspeito é o ex-companheiro de Simone, Vagner Santos, de 40 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado
