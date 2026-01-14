Nestlé afirma em nota que não recebeu registros oficiais de casos de internaçãoDivulgação
Duas crianças do DF são intoxicadas após consumo de fórmula infantil da Nestlé
Anvisa havia alertado a possível contaminação e proibido a comercialização de lotes da marca
Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
Dois manifestantes foram detidos por usarem máscara durante o ato
Moraes abre inquérito para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF
Órgãos investigados não se manifestaram após notificação da Justiça
Morre Arlindo de Souza, conhecido como 'Popeye Brasileiro'
Ele durante anos injetou óleo mineral nos braços, prática perigosa para saúde
Senadores protocolam pedido de impeachment contra Toffoli por condução no Caso Banco Master
Segundo a denúncia apresentada, ministro teria atuado em situação objetiva de suspeição e conflito de interesses ao conduzir investigações no inquérito que apura fraudes na instituição financeira
Jhonatan de Jesus relata outro processo sigiloso sobre Master no TCU, ao qual BC não tem acesso
Banco Central já fez vários pedidos para verificar os autos, mas ainda não obteve resposta da Corte de Contas
