Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)AFP
Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro
Novo pedido pode tirar o ex-presidente da Papudinha
Justiça condena homem a 2 anos e 11 meses por crime de racismo em posts no Facebook
Réu usou expressões como "bando de burros" e "escórias da nação brasileira" para se referir a nordestinos
Marinha envia ao STF plano de trabalho para ex-comandante Almir Garnier poder ter pena reduzida
De acordo com o STF, Garnier foi o único chefe de uma das Forças Armadas a manifestar apoio explícito ao plano golpista articulado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).
PGR só vai analisar pedido de suspeição de Toffoli se for provocada
Por isso, ainda não há nenhuma discussão desse tema na PGR nem movimentação nesse sentido
Namorado de delegada, apontado como líder do PCC, esteve na cerimônia de posse
A delegada Layla Lima Ayub, de 36 anos e recém-empossada, foi presa por suspeita de envolvimento com o PCC
Justiça autoriza aplicação de multa por não pagamento de pedágio free flow na Via Dutra
Ministério Públcio Federal havia questionado a cobrança
