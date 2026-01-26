Paulinho já exerceu cinco mandatos como deputado federalLula Marques / Agência Brasil
Paulinho da Força lança pré-candidatura ao Senado com apoio de Hugo Motta
Anúncio foi feito nas redes sociais
Novo volta a acionar PGR e PF contra Toffoli por suposta interferência no caso Master
As representações foram assinadas pelo deputado Marcel van Hattem (RS), líder do partido na Câmara, pela deputada Adriana Ventura (SP) e pelo senador Eduardo Girão (CE)
Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Além da OAB, a norma também é questionada pelo PSOL, pelo PT, pela União Nacional dos Estudantes (Une), pela C oalizão Negra por Direitos e pela Educafro
Brumadinho: Corte alemã marca audiências que decidirão se haverá júri
Empresa alemã emitiu laudo atenstando estabilidade da estrutura
Ministro cobra solução para vazamento de água em minas da Vale
Alexandre Silveira mandou abrir processo para apurar responsabilidades
Quais os próximos passos da investigação sobre o caso Master-BRB? Entenda
Segundo o diretor-geral da PF, expectativa é que os depoimentos tragam informações relevantes para a instrução do processo
Netanyahu dá boas-vindas a filhos de Bolsonaro e deseja sorte na eleição
Flávio (PL-RJ) vai a Israel para reforçar pré-candidatura à Presidência da República junto a lideranças da direita internacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.