Acervo reúne pinturas, esculturas, fotografias, gravuras, xilogravuras, arte sacra, objetos rituais e estampasMuncab/Divulgação
Maior coleção de arte afro-brasileira já repatriada chega a museu em Salvador
Ao todo, são 666 obras de 135 artistas
Kajuru revela diagnóstico de Parkinson e avalia candidatura à Câmara dos Deputados por São Paulo
Diabético, o senador está no Congresso desde 2019
Diretor do BRB presta depoimento à Polícia Federal sobre compra do Master
Executivo do banco liquidado também foi ouvido, mas optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si
Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega da Virada, mas descobre resgate do prêmio
De acordo com a Caixa, prêmios de valor líquido até R$ 1,7 mil podem ser retirados em qualquer lotérica
Homem suspeito de tentar matar ex-companheira com duas armas é preso na zona norte de SP
Bruno Lopes Fernandes Barreto, de 36 anos, resistiu e prisão e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais
Parlamentares dizem que STF está atrasado em debate sobre código de ética
Governistas e oposição fazem críticas ao Supremo
