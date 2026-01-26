Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega da Virada, mas descobre resgate do prêmioReprodução Facebook
Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega da Virada, mas descobre resgate do prêmio
De acordo com a Caixa, prêmios de valor líquido até R$ 1,7 mil podem ser retirados em qualquer lotérica
Homem suspeito de tentar matar ex-companheira com duas armas é preso na zona norte de SP
Bruno Lopes Fernandes Barreto, de 36 anos, resistiu e prisão e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais
Parlamentares dizem que STF está atrasado em debate sobre código de ética
Governistas e oposição fazem críticas ao Supremo
Vírus Nipah: como é transmitido? Pode chegar ao Brasil? Quais os sintomas? Tire dúvidas
Até momento, vacinas, medicamentos ou tratamentos licenciados para a infecção
Tarcísio elogia ato de Nikolas Ferreira e diz que pior que a crise fiscal é a 'crise moral'
O governador de São Paulo pede que o movimento continue para 'devolver dignidade' ao ex-presidente Jair Bolsonaro
Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília
Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada
