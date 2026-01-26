Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento dos feridosX (antigo Twitter)/Reprodução
Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília
Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada
Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília
Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada
Quem é o brasileiro que assumiu presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Jurista foi eleito em votação secreta entre os magistrados do tribunal
Vale diz que extravasamentos de água foram contidos
Mineradora afirma que realiza periodicamente ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas
Presidente da OAB-SP diz que caso Banco Master deveria tramitar fora do Supremo
Para Leonardo Sica, o STF vem sendo progressivamente transformado em um tribunal criminal
FGC alerta para golpes ligados a indenizações do Banco Master
Criminosos usam nome do fundo e de instituições financeiras para as fraudes
Novo vazamento de água é registrado em mina da Vale
É o segundo caso registrado na cidade de Congonhas em menos de 24 horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.