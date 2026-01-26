Ministro também autorizou que o ex-presidente receba atendimento médico particularTânia Rêgo / Agência Brasil
Moraes pede relatório de visitas e rotina de Bolsonaro na prisão
Administração da Papudinha deve fornecer informações em cinco dias
Moraes pede relatório de visitas e rotina de Bolsonaro na prisão
Administração da Papudinha deve fornecer informações em cinco dias
'Democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir', diz presidente do Supremo
Fachin discursou na abertura do ano judicial na Corte Interamericana de Direitos Humanos
Código de conduta, eleições e IA: veja os principais pontos da entrevista de Fachin ao 'Estadão'
Presidente do Supremo tem sido pressionado a tomar medidas sobre as ações dos colegas da corte
Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos
Regiões Sul e Sudeste concentram as taxas mais elevadas da doença
Hospital do DF diz que conduta de técnico investigado por matar pacientes foi 'intencional e criminosa'
Direção declarou que a unidade também é vítima do episódio
Gilmar Mendes sai em defesa de Toffoli em meio a críticas por atuação no caso do Banco Master
Decano do Supremo afirmou que atuação do ministro observa os parâmetros do devido processo legal e já foi analisada pela PGR
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.