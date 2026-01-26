Hospital Anchieta, no Distrito FederalDivulgação
Hospital do DF diz que conduta de técnico investigado por matar pacientes foi 'intencional e criminosa'
Direção declarou que a unidade também é vítima do episódio
Gilmar Mendes sai em defesa de Toffoli em meio a críticas por atuação no caso do Banco Master
Decano do Supremo afirmou que atuação do ministro observa os parâmetros do devido processo legal e já foi analisada pela PGR
Em conversa com Trump, Lula defende que 'Conselho da Paz' trate apenas sobre Gaza
Presidentes também falaram sobre a situação na Venezuela
Cão Orelha: O que se sabe até agora sobre a morte que chocou as redes sociais
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados; crime teria sido cometido por um grupo de adolescentes
Paulinho da Força lança pré-candidatura ao Senado com apoio de Hugo Motta
Anúncio foi feito nas redes sociais
Nikolas Ferreira compartilha vídeo que atribui queda de raio em ato político à 'vontade divina'
De acordo com boletim do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas ficaram desacordadas durante o episódio
