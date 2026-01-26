Nikolas Ferreira iniciou a caminhada no interior de Minas GeraisAFP
Nikolas Ferreira compartilha vídeo que atribui queda de raio em ato político à 'vontade divina'
De acordo com boletim do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas ficaram desacordadas durante o episódio
No Supremo, PF colhe depoimentos no caso da compra do Master pelo BRB
Oitivas, determinadas pelo relator Dias Toffoli, são sigilosas
Homem é preso transportando mais de 600 kg de drogas no Paraná
Durante a abordagem, também foi identificado que o carro era roubado
Saiba quem é o idoso que morreu após ser arrastado por enxurrada em SP
Vítima tentava retirar veículo de um trecho alagado quando perdeu o equilíbrio e caiu
Prouni 2026: Começam as inscrições para o 1º semestre
Processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet
Suspeito de participar de assalto contra mulher e filha de Pedro Bial é preso em SP
Homem teria atuado no crime como 'olheiro', aponta Secretaria da Segurança Pública
