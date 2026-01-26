Droga foi apreendida durante um patrulhamento na rodoviaDivulgação/ PF
Segundo a Polícia Federal (PF), durante patrulhamento na rodovia, as equipes policiais viram um veículo trafegando em alta velocidade. Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem, na qual a droga foi encontrada.
"Durante vistoria no veículo, também foram identificados indícios de adulteração, incluindo a utilização de etiquetas falsas e sinais de remarcação de chassi e longarina. Após os procedimentos de identificação veicular, constatou-se que o automóvel possuía registro de roubo na cidade de Curitiba", informou a PF.
O homem, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.