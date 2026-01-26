Droga foi apreendida durante um patrulhamento na rodovia - Divulgação/ PF

Publicado 26/01/2026 12:02

Um homem foi preso ao transportar mais de 600 kg de drogas neste domingo (25), na BR-277, em Céu Azul, região oeste do Paraná.



Segundo a Polícia Federal (PF), durante patrulhamento na rodovia, as equipes policiais viram um veículo trafegando em alta velocidade. Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem, na qual a droga foi encontrada.

Ao todo, são cerca de 660,6 kg de substância análoga à maconha e 8,6 kg de substância análoga ao capulho, totalizando cerca de 669,2 kg de entorpecentes.



"Durante vistoria no veículo, também foram identificados indícios de adulteração, incluindo a utilização de etiquetas falsas e sinais de remarcação de chassi e longarina. Após os procedimentos de identificação veicular, constatou-se que o automóvel possuía registro de roubo na cidade de Curitiba", informou a PF.

A detenção aconteceu durante uma ação conjunta da da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR), com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e a equipe POP do 14º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (14º BPM).



O homem, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal.



