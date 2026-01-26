Adélia Prado é a vencedora do Prêmio Camões 2024 - Reprodução / TV Cultura

Adélia Prado é a vencedora do Prêmio Camões 2024Reprodução / TV Cultura

Publicado 26/01/2026 09:56

Rio - Considerada a maior poetisa viva do Brasil, Adélia Prado, de 90 anos, está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, Minas Gerais, para tratar complicações renais. Ela deu entrada na unidade de saúde, na última segunda-feira (19), depois de sofrer um acidente doméstico e fraturar o fêmur, cotovelo e punho. Ela passou por duas cirurgias.

A informação foi confirmada ao DIA em nota enviada pelo hospital. "O Hospital São Judas Tadeu informa que a paciente Adélia Prado sofreu uma queda em sua residência na última segunda-feira, 19 de janeiro, sendo admitida nesta instituição com diagnóstico de fraturas de fêmur, cotovelo e punho. Desde a internação, a paciente foi submetida a duas intervenções cirúrgicas, realizadas pela equipe de Ortopedia, com evolução satisfatória no pós-operatório imediato", diz.

"Atualmente, a paciente encontra-se internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) para acompanhamento e tratamento de complicações renais, permanecendo sob cuidados intensivos e monitorização contínua por equipe multiprofissional", finaliza o comunicado.

Adélia é autora de livros como "Bagagem" (1976), "O Coração Disparado", de 1978, que conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, conferido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), e "Terra de Santa Cruz" (1981). A produção intelectual de Adélia teve espaço para literatura em prosa, com os livros "Solte os Cachorros (1979)" e "Cacos para um Vitral" (1980).

Em 2024, a escritora mineira foi agraciada com os prêmios Machado de Assis, oferecido pela Academia Brasileira de Letras, e o Camões, reconhecimento mais importante da literatura portuguesa.

