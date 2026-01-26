Adélia Prado é a vencedora do Prêmio Camões 2024Reprodução / TV Cultura
Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre acidente doméstico e é internada no CTI
Escritora mineira passou por duas cirurgias e trata complicações renais
Políticos chamam ato de Nikolas Ferreira de 'irresponsável' após raio atingir manifestantes
Corpo de Bombeiros informou que atendeu 89 pessoas no local; cerca de 47 foram levadas para hospitais
Homem é preso em feira de BH por filmar partes íntimas de mulheres sem consentimento
Douglas Viana Costa, de 33 anos, tinha o objetivo de comercializar os vídeos em grupos privados de aplicativos de mensagens, segundo a polícia
Idoso morre arrastado por enxurrada em São Paulo
Zona Norte entrou em estado de atenção para alagamentos
Após esposa denunciar agressões, cantor João Lima tem prisão preventiva decretada
Vítima denunciou as agressões à Polícia Civil e obteve uma medida protetiva
Manifestação de Nikolas no DF reúne 18 mil pessoas, diz monitoramento da USP
Contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial