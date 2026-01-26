Nikolas Ferreira iniciou a caminhada no interior de Minas GeraisReprodução X
"Quem convoca a população para andar 200 quilômetros no acostamento de uma BR, o que já é um risco em si, precisa ter o mínimo de clareza mental para dialogar com autoridades, se atentar aos alertas dos órgãos competentes, olhar para o céu e, em caso de tempestade com raios, interromper o ato", escreveu no X (antigo Twitter).
"Essa é uma responsabilidade que também recai sobre os outros políticos que acompanhavam a caminhada e sobre os próprios manifestantes, especialmente os que levaram crianças. É melhor uma responsabilidade na cabeça do que um raio", afirmou.
Minha solidariedade às pessoas feridas após a queda de um raio na caminhada "liderada", de forma completamente irresponsável, pelo deputado Nikolas Ferreira.— ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 25, 2026
"Saiu caminhando pela BR-040 sem comunicar PRF, DNIT ou autoridades competentes, fechou pista, ocupou a via, teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Brincou com a vida das pessoas. No encerramento, repetiu o descaso. Mesmo com a forte tempestade em Brasília, os organizadores não dispersaram o ato", publicou.
Do começo ao fim, a “marcha” do Nikolas foi marcada pela irresponsabilidade. Saiu caminhando pela BR-040 sem comunicar PRF, DNIT ou autoridades competentes, fechou pista, ocupou a via, teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Brincou com a vida das pessoas.— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 25, 2026
Espero que as pessoas atingidas se recuperem e tenham saúde para ver os golpistas responsabilizados.— Glauber Braga (@Glauber_Braga) January 25, 2026
