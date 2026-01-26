Nikolas Ferreira iniciou a caminhada no interior de Minas Gerais - Reprodução X

26/01/2026

Após manifestantes serem atingidos por um raio durante ato organizado, neste domingo (25), pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), políticos da base do governo classificaram a manifestação como "irresponsável".

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 89 pessoas no local. Dessas, 47 foram levadas para hospitais próximos, sendo que 11 necessitavam de cuidados médicos específicos. Cerca de 20 feridos haviam recebido alta do Hospital de Base de Brasília ao fim do dia, informou o órgão autônomo IGES.

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) avaliou que Nikolas, diante da escolha entre proteger os apoiadores ou manter o "timing político", optou por colocar "pessoas em risco".



"Quem convoca a população para andar 200 quilômetros no acostamento de uma BR, o que já é um risco em si, precisa ter o mínimo de clareza mental para dialogar com autoridades, se atentar aos alertas dos órgãos competentes, olhar para o céu e, em caso de tempestade com raios, interromper o ato", escreveu no X (antigo Twitter).

Erika também atribuiu responsabilidade pelas mais de 40 pessoas hospitalizadas aos políticos que participaram da marcha e aos manifestantes.



"Essa é uma responsabilidade que também recai sobre os outros políticos que acompanhavam a caminhada e sobre os próprios manifestantes, especialmente os que levaram crianças. É melhor uma responsabilidade na cabeça do que um raio", afirmou.

Minha solidariedade às pessoas feridas após a queda de um raio na caminhada "liderada", de forma completamente irresponsável, pelo deputado Nikolas Ferreira.



Entre proteger seus apoiadores de uma tempestade ou perder o timing político, Nikolas optou por colocar pessoas em risco… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 25, 2026

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a caminhada foi marcada por irresponsabilidade desde o início. De acordo com ele, o trajeto não foi previamente comunicado às autoridades competentes.

Lindbergh também criticou o discurso de Nikolas durante o evento, afirmando que o parlamentar preferiu atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em vez de prestar solidariedade às vítimas.

Segundo Lindbergh, a marcha começou no interior de Minas Gerais sem aviso à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou a órgãos locais, e o encerramento, em Brasília, repetiu o "descaso".



"Saiu caminhando pela BR-040 sem comunicar PRF, DNIT ou autoridades competentes, fechou pista, ocupou a via, teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Brincou com a vida das pessoas. No encerramento, repetiu o descaso. Mesmo com a forte tempestade em Brasília, os organizadores não dispersaram o ato", publicou.

Do começo ao fim, a “marcha” do Nikolas foi marcada pela irresponsabilidade. Saiu caminhando pela BR-040 sem comunicar PRF, DNIT ou autoridades competentes, fechou pista, ocupou a via, teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Brincou com a vida das pessoas.



No… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 25, 2026

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) também criticou Nikolas e disse que o parlamentar se aproveitou do episódio de forma oportunista.

"Nas redes do @nikolas_dm, alguma solidariedade às pessoas hospitalizadas pelo raio? Nenhuma. Para ele, são apenas efeitos colaterais da própria irresponsabilidade. Sempre falta compaixão e sobra oportunismo político", escreveu.



Espero que as pessoas atingidas se recuperem e tenham saúde para ver os golpistas responsabilizados.