Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento dos feridos - X (antigo Twitter)/Reprodução

Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento dos feridosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 25/01/2026 14:33

Um raio caiu atingiu á área da concentração para o ato convocado para este domingo, 25, pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Praça do Gruzeiro, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federa, o incidente deixou 72 feridos, sendo que 30 precisaram ser levados para hospitais da capital. Vídeos que circulam nas redes mostram participantes do protesto sendo carregados para atendimento médico.

Caiu um raio há pouco perto dos bolsonaristas que estavam fazendo a caminhada.



Não há informações sobre feridos, mas eles estão sendo atendidos pelo corpo de bombeiros.



Será que nessas horas vão falar que é aviso de Deus, como costumeiramente fazem quando é o contrário? pic.twitter.com/Z3FW7jzIJk — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 25, 2026

No momento do incidente chovia forte em Brasília. Na Praça do Cruzeiro havia apenas uma ambulância contratada pela organização do ato. O veículo foi logo cercado de pessoas feridas ou em busca de atendimento médico. Segundo testemunhas, muitos manifestantes desmaiaram ou apresentavam um quadro de desorientação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e montou tendas para atendimento no Memorial JK, que fica próximo à Praça do Cruzeiro. As equipes da corporação pediram ainda que as pessoas se afastasem das grades instaladas no local devido ao risco de descarga elétrica. Por questões de segurança, um guindaste que trazia estendida uma bandeira do Brasil foi recolhido.

De acordo com a deputada Bia Kicis (PL-DF), uma das organizadoras do evento, o ato está mantido.