Nikolas cobra Alcolumbre por CPI do Master e critica Lulinha durante ato em BrasíliaReprodução X

Publicado 25/01/2026 17:50 | Atualizado 25/01/2026 17:55

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) cobrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por não abrir uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master. Além disso, criticou Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes da chegada de Nikolas, 72 pessoas foram atingidas por raio no ato que reuniu milhares na capital federal.

"Uma pessoa que tem sido omissa nesse País que se chama Davi Alcolumbre. Nós queremos, Davi, a instalação da CPMI do Banco Master", disse. "Nós estamos aqui também como um grito de quem não aguenta mais para poder saber e punir quem teve ações criminosas ou o que aconteceu para uma esposa de um ministro do STF ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master", completou. O parlamentar também afirmou que a caminhada "Acorda Brasil" é contra a violência, criminalidade e o que chamou de "descaso na saúde".

Raio atinge mais de 70

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) contabiliza 72 vítimas atendidas no local, sendo que 42 estão estáveis, conscientes e orientadas . Trinta pessoas foram transportadas pelo CBMDF, encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

"Oito vítimas apresentavam condições instáveis. O CBMDF segue acompanhando a ocorrência e permanece à disposição para novas atualizações, conforme a consolidação das informações", disse o órgão em nota.