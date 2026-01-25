Edifício implodido estava abandonado desde 2013Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Implosão do Hotel abandonado em Brasília. pic.twitter.com/Gk55Vys8kI— o ecleticano (@ecleticano) January 25, 2026
Em razão do risco de projeção de detritos e materiais, além da vibração do próprio terreno devido à onda de choque causada pela implosão e do ruído intenso, a população pode acompanhar a operação a cerca de 300 metros de distância. Três sirenes foram ouvidas poucos minutos antes da queda do edifício.
Máquinas trabalham para retirar a grande montanha de entulho que agora ocupa o terreno onde ficava o Torre Palace Hotel. A previsão do governo do Distrito Federal é que, ao longo das próximas horas, hotéis localizados próximos aos escombros possam ser liberados. Ao todo, três edifícios foram evacuados: Brasília Tower Hotel, LET’S Idea Brasília Hotel e Nobile Suítes Monumental.
Após a desocupação, o prédio, que já havia sido condenado pela Defesa Civil do Distrito Federal, foi isolado. Com 14 andares e 140 apartamentos, o edifício ficava no Setor Hoteleiro Norte, área considerada nobre na capital federal, próximo a pontos turísticos como a Torre de TV e o estádio Mané Garrincha.
