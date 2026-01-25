Edifício implodido estava abandonado desde 2013 - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/01/2026 13:26

O antigo edifício Torre Palace Hotel, localizado em Brasília, foi implodido às 10h01 deste domingo, 25. Os explosivos foram colocados nos andares mais baixos do prédio, que ruiu em poucos segundos. A grande nuvem de poeira branca que subiu logo após a operação se dissipou quase por completo cerca de cinco minutos após a demolição.

Implosão do Hotel abandonado em Brasília. pic.twitter.com/Gk55Vys8kI — o ecleticano (@ecleticano) January 25, 2026

Em razão do risco de projeção de detritos e materiais, além da vibração do próprio terreno devido à onda de choque causada pela implosão e do ruído intenso, a população pode acompanhar a operação a cerca de 300 metros de distância. Três sirenes foram ouvidas poucos minutos antes da queda do edifício.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. O plano operacional reuniu forças de segurança, equipes de emergência e órgãos de trânsito da capital federal. Foi feito o isolamento de todo o perímetro definido. Logo após a implosão, técnicos da defesa civil já estavam no local dos escombros.



Máquinas trabalham para retirar a grande montanha de entulho que agora ocupa o terreno onde ficava o Torre Palace Hotel. A previsão do governo do Distrito Federal é que, ao longo das próximas horas, hotéis localizados próximos aos escombros possam ser liberados. Ao todo, três edifícios foram evacuados: Brasília Tower Hotel, LET’S Idea Brasília Hotel e Nobile Suítes Monumental.

Entenda

Abandonado desde 2013, o edifício chegou a ser ocupado em outubro de 2015 por cerca de 150 pessoas do Movimento de Resistência Popular, que reivindicava políticas de moradias no Distrito Federal. Na época, a Polícia Militar informou que o prédio já vinha sendo invadido por usuários de drogas e era ponto recorrente de crimes e de tráfico de drogas.



Após a desocupação, o prédio, que já havia sido condenado pela Defesa Civil do Distrito Federal, foi isolado. Com 14 andares e 140 apartamentos, o edifício ficava no Setor Hoteleiro Norte, área considerada nobre na capital federal, próximo a pontos turísticos como a Torre de TV e o estádio Mané Garrincha.