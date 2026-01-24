Imagem de demolição do Teatro Procópio Ferreira foi gerada por Inteligência Artificial - Instagram/Reprodução

Imagem de demolição do Teatro Procópio Ferreira foi gerada por Inteligência Artificial Instagram/Reprodução

Publicado 24/01/2026 22:26 | Atualizado 24/01/2026 23:12

A foto que viralizou nas redes sociais, neste sábado (24), mostrando a suposta demolição do Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta, em São Paulo, é falsa. A imagem de uma máquina destruindo o prédio foi gerada por inteligência artificial. As informações são da Folha de S. Paulo.

A confusão começou após a foto mostrar a destruição da fachada do imóvel, o que levantou suspeitas sobre o fim das atividades. A imagem falsa foi compartilhada por centenas de personalidades, como o cineasta Kleber Mendonça Filho — que apagou a publicação minutos depois — e os atores Miguel Falabella, Marisa Orth e Paulo Betti.

Inaugurado em 1948, o Procópio Ferreira é um dos teatros mais tradicionais da capital paulista e marcou a história cultural da cidade ao receber grandes produções e sediar as gravações do programa Sai de Baixo. Apesar dos rumores, já que o espaço está fechado desde 2025, não há demolição em andamento.