Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas FerreiraDivulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Publicado 24/01/2026 18:53

O Palácio do Planalto instalou neste sábado, 24, grades de proteção ao redor do prédio para reforçar a segurança. A medida foi adotada diante da manifestação comandada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

"O GSI informa que, em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial, as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança", diz nota divulgada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

O grupo de Nikolas Ferreira saiu de Paracatu, em Minas Gerais, na segunda-feira, 19, e deve chegar a Brasília no domingo, 25.