Polícia pediu a prisão preventiva de MC TutoInstagram/Reprodução

Publicado 24/01/2026 11:27

O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido com MC Tuto, foi preso na madrugada deste sábado, 24, após atropelar Gabriel Barrelhas Alves, de de 20 anos, em Barueri, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu durante as gravações de um clipe do artista. Segundo a Polícia Civil, o funkeiro dirigia um Porsche Carrera em velocidade incompatível a via. Ele não tinha autorização dos órgãos de trânsito para realizar as filmagens.

A vítima foi socorrida pelo artista e levada para o Hospital Francisco Moran, em Barueri. Gabriel sofreu fraturas nas pernas e costelas, além de lesões no crânio. De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu em uma "área restrita para pedestres". MC Tuto foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual. A autoridade policial pediu a prisão preventiva do cantor.

MC Tuto recebeu indicação ao Grammy Latino 2025 pela música “Barbie”, parceria com DJ Glenner, na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.