Polícia pediu a prisão preventiva de MC TutoInstagram/Reprodução
MC Tuto é preso após atropelar jovem em gravação de clipe
Artista foi indicado ao Grammy Latino 2025 pela música 'Barbie'
Imagem de demolição do Teatro Procópio Ferreira foi gerada por IA
Foto falsa circulou pelas redes sociais neste sábado (24)
PGR se manifesta contra soltura de Filipe Martins, preso por trama golpista
Gonet disse ainda que o ex-assessor demonstra 'desdém pelas determinações judiciais'
Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas Ferreira
Medida foi adotada diante da manifestação comandada pelo deputado
Lei de SC que proíbe cotas raciais é questionada na Justiça
Além de proíbir cotas, legislação impõe sanções
Após cinco anos de imunização, covid recua, mas ainda preocupa
Baixa cobertura vacinal coloca autoridades de saúde em estado de alerta
CNI aposta em 'terrorismo econômico' ao apontar custos do fim da escala 6x1, diz Boulos
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que privilegiados ameaçam os direitos trabalhistas há quase 100 anos
