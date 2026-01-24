Boulos disse que elite brasileira sempre se opôs aos avanços da legislação trabalhistaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
CNI aposta em 'terrorismo econômico' ao apontar custos do fim da escala 6x1, diz Boulos
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que privilegiados ameaçam os direitos trabalhistas há quase 100 anos
Justiça condena cinco curandeiros que pegaram R$ 250 mil de mulher por serviços de 'purificação'
Desembargador destacou que uma das acusadas se aproveitou da 'fragilidade da vítima'
MC Tuto é preso após atropelar jovem em gravação de clipe
Artista foi indicado ao Grammy Latino 2025 pela música 'Barbie'
Morre Constantino de Oliveira Jr., fundador da Gol, aos 57 anos
Empresário comandou em 2007 a compra da Varig
Dinheiro é raridade em pedágios após resistência inicial à adoção de meios digitais
Apesar de já ser aceito por 70% das concessionárias de rodovias federais, o uso do Pix ainda é limitado
Teatro onde era gravado o programa 'Sai de Baixo' começa a ser demolido
Espaço cultural foi inaugurado em 1948
