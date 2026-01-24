Imagem de demolição do Teatro Procópio Ferreira foi gerada por Inteligência Artificial - Instagram/Reprodução

Publicado 24/01/2026 09:04

O Teatro Procópio Ferreira, um dos espaços culturais mais tradicionais de São Paulo, começou a ser demolido nesta semana. Localizado na Rua Augusta, no bairro dos Jardins, ele dará espaço a um empreendimento imobiliário. O início das obras de demolição, com a retirada da fachada, marca o fim de uma era na cena artística da capital paulistana.

Inaugurado em 1948, o Procópio Ferreira recebeu nomes de peso do teatro brasileiro, como Paulo Autran e Tônia Carrero. Ao longo de 77 anos, o espaço se consolidou como referência em espetáculos populares. Entre 1996 e 2002, ele ficou nacionalmente conhecido por ser o local das gravações do programa "Sai de Baixo", exibido pela TV Globo nas noites de domingo.

A última peça encenada no Procópio Ferreira encerrou temporada em maio de 2025. O teatro foi fechado em novembro. Desde então, havia especulações de que o terreno seria vendido para uma incoporadora para construção de um prédio residencial.

O terreno pertencia ao ex-prefeito de São Paulo Paulo Maluf. De acordo com fontes do mercado imobiliário, ele vendeu a área para pagamento de uma dívida de R$ 417 milhões, referente a condenações por improbidade administrativa na época em que estava à frente da prefeitura.

Reações

O ator e diretor Miguel Falabella, uma das estrela do "Sai de Baixo" lamentou a demolição do teatro. Em postagem nas redes sociais, ele relembrou o período em que gravou o programa no Procópio Ferreira e da sua relação artística com o espaço cultural:

"Foi minha casa durante os anos divertidos do Sai de Baixo e, posteriormente, palco de inúmeras produções de que participei. É lamentável que mais um espaço cultural desapareça, na maior cidade do país. Muito triste."

Outro que se manifestou foi o cineasta Kleber Mendonça Flho, diretor do filme "O Agente Secreto", indicado ao Oscar em quatro categorias. O diretor usou o seu perfil no Instagram para destacar a perda para a cultura da cidade de São Paulo:

"O Procópio Ferreira sendo demolido é inacreditável. Tudo o que São Paulo precisa no século 21 é perder um teatro de 77 anos de história."