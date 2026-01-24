Isabelle de Jesus Monteiro estava na parte rasa da piscina quando passou mal - Instagram/Reprodução

A executiva Isabelle de Jesus Monteiro, de 36 anos, morreu depois de passar mal na piscina de um hotel em Rio Quente, no sul de Goiás. Na quinta-feira, 22, ela estava acompanhada de familiares quando perdeu os sentidos. A diretora financeira da empresa baiana Conect Telecom foi atendida pelos salva-vidas do Rio Quente Resorts e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu.

De acordo com a direção do hotel, Isabelle estava na parte da rasa da piscina no momento em que passou mal. Por meio de nota, o Rio Quente Resorts informou que lamenta o incidente e que prestou suporte aos familiares. A empresa destaca que está à disposição das autoridades para ajudar na apuração do caso

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Goiás informaram que não foram acionados.

Leia a nota do Rio Quente Resorts:

O Rio Quente Resorts lamenta profundamente o falecimento de Isabelle Monteiro e informa que acolheu e prestou todo o suporte necessário para a família. A hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência. Assim que a inconsciência foi constatada, a família solicitou socorro e foi prontamente assistida. A hóspede recebeu o competente atendimento profissional imediato no local, em conformidade com os protocolos de segurança, e foi encaminhada com vida ao hospital municipal de Rio Quente, onde veio a falecer. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com a apuração do caso.