Constantino Jr. estava internado para tratamento de um câncer - Eduardo Viana/Divulgação

Constantino Jr. estava internado para tratamento de um câncerEduardo Viana/Divulgação

Publicado 24/01/2026 10:36

O fundador e presidente do Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira Jr., de 57 anos, morreu neste sábado, 24. O empresário estava internado em um hospital de São Paulo para um tratamento de câncer. Por meio de nota, a companhia lamentou a morte do executivo e destacou o papel desempenhado por ele na criação e consolidação da empresa.

Conhecido como Constantino Jr., o empresário foi o responsável por criar em 2001 a primeira empresa área no modelo "low cost" — baixo custo, baixa tarifa — no Brasil. O início das operações da Gol agitou o mercado aéreo nacional e logo a companhia passou a disputar espaços com as gigantes da época, a Varig e a TAM. O executivo ocupou o cargo de CEO da empresa até 2012, quando passou a presidir o Conselho de Administração da empresa.

Em 2007, Constantino Jr. comandou a compra da Varig pela Gol, transformando a empresa na maior companhia aérea nacional. Contudo, nos últimos anos, a empresa enfrentou problemas financeiros. Em 2024, a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial os Estados Unidos por causa de dívidas que somavam R$ 20,2 bilhões. De acordo com o executivo, as dificuldades de caixa eram resultado do alto preço do combustível e das despesas em dólar.

Além da aviação, Constantino Jr. era apaixonado por automobilismo. Ele chegou participar como piloto em provas da Porsche Cup.