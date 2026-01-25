O "cardápio ungido" tem várias opções de Lanches Pentecostais - Instagram/Reprodução

O "cardápio ungido" tem várias opções de Lanches PentecostaisInstagram/Reprodução

Publicado 25/01/2026 09:46 | Atualizado 25/01/2026 09:50

A gula é um dos sete pecados capitais, mas comer bem pode ser um "atalho" para a salvação. A Pós-Culto Hamburgueria vem fazendo sucesso nas redes sociais por usar temática evangélica e oferecer lanches com nomes inspirados na Bíblia. Localizado em Cascavel, no oeste do Paraná, o estabelecimento atrai não só cristãos. Moradores da vizinhança e curiosos lotam a loja, dispostos a experimentar o sabor do X-Unção ou do X-Coluna de Fogo. O cardápio impresso virou atração.

Segundo o proprietário da Pós-Culto, Maycon Gustavo Oliveira Lourenço, de 24 anos, a hamburgueria se transformou em um ponto de evangelização. Aberta há três meses, a loja já conquistou uma clientela fiel.

"No primeiro dia de funcionamento, uma mulher entrou para pedir oração. Hoje, a hamburgueria acabou se tornando um ponto de evangelização. Atendemos todo mundo da mesma forma, independentemente da religião, para que as pessoas se sintam acolhidas”, explica.

Mas ele destaca que o público que frequenta a hamburgueria é eclético: "Já vieram pessoas católicas, espíritas e de outras religiões. Muitas chegam achando que não serão bem recebidas, mas acabam tendo uma experiência diferente. Não é somente para o público crente, a gente atende todo mundo da mesma forma para que eles sintam o amor de Cristo na vida deles.”

Os clientes são recebidos por Maycon com a tradicional saudação "paz do Senhor". A hamburgueria não vende bebidas alcoólicas e mantém como música ambiente uma playlist com hits da música gospel. O proprietário da Pós-Culto conta que a ideia de abrir o espaço veio em 2022. Ele sonhou com a loja e o cardápio.

“Eu tive esse sonho e acreditei que Deus iria realizar. Foram quase três anos até a abertura, esperando o tempo certo. Toda a hamburgueria me foi dada no sonho. Eu sonhei com todo o cardápio', conta.

Além do "cardápio ungido", a Pós-Culto leva a evangelização por delivery. Todos os lanches entregues chegam com versículos bíblicos como "acompanhamento". Maycon explica que as mensagens funcionam como um "cuidado adicional" com o freguês. Afinal, vale alimentar a alma também.

Eis alguns destqaques do cardápio Lanches Pentecostais:

- X- Criação;

- X -Eden;

-X- Unção Dobrada;

- X-Galo do Perdão;

- X-Egg Celestial.