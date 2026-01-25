Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São PauloReprodução
Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São Paulo
Houve troca de tiros e dois indivíduos que estavam do lado de fora conseguiram entrar no veículo e fugir
Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São Paulo
Houve troca de tiros e dois indivíduos que estavam do lado de fora conseguiram entrar no veículo e fugir
Vídeo: raio cai em ato organizado por Nikolas Ferreira em Brasília e deixa feridos
Corpo de Bombeiros foi acionado e montou tendas para atendimento médico
Enamed reforça importância de fiscalizar cursos, dizem especialistas
Cerca de 30% das faculdades de Medicina tiveram desempenho insatisfatório
Vídeo: hotel de luxo é implodido em Brasília
Três prédios nos arredores foram evacuados por segurança
São Paulo tem 2º maior número de mortes no trânsito em 2025
Cidade registrou 1.034 óbitos, a maioria de motociclistas
Tragédia de Brumadinho completa sete anos
Em 25 de janeiro de 2019, rompimento da barragem matou 272 pessoas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.