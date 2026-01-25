Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São Paulo - Reprodução

Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São PauloReprodução

Publicado 25/01/2026 17:44

Dois homens foram presos em flagrante na noite de sábado, 24, durante uma tentativa de roubo a banco na região central de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a agência fica localizada na Rua da Graça, no bairro Bom Retiro. O endereço, conforme consta, pertence a uma unidade do Banco Safra, que não quis se manifestar sobre o episódio.

Segundo a PM, a central de monitoramento do próprio banco acionou a corporação por volta das 22h, depois de notar a presença de quatro pessoas dentro da sala dos cofres. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a agência com as portas abertas e um dos suspeitos saindo em direção a um veículo Audi que estava estacionado em frente ao banco.

Houve troca de tiros e dois indivíduos que estavam do lado de fora conseguiram entrar no veículo e fugir. O carro, que estava com placa clonada, foi localizado abandonado na Rua Ribeiro da Silva.

Dentro do banco, os policiais encontraram dois homens com equipamentos para acessar os cofres e o dinheiro. Os suspeitos, segundo a PM, carregavam armas e coletes balísticos roubados dos vigilantes da própria agência bancária.

A dupla foi presa em flagrante. Os agentes também apreenderam dois revólveres calibre .38, munições, os coletes à prova de balas, ferramentas utilizadas no arrombamento, celulares e o veículo com placas adulteradas.

Conforme a PM, o grupo não chegou a levar nenhuma quantia em dinheiro.

"Os dois presos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial do Bom Retiro, onde permaneceram à disposição da autoridade policial", informou a corporação.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o caso foi registrado como tentativa de roubo a estabelecimento bancário e associação criminosa. "Diligências estão em andamento para a localização dos outros dois suspeitos".