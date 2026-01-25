Após esposa denunciar agressões, cantor João Lima tem prisão preventiva decretadaReprodução/Internet
Após esposa denunciar agressões, cantor João Lima tem prisão preventiva decretada
Vítima denunciou as agressões à Polícia Civil e obteve uma medida protetiva
Manifestação de Nikolas no DF reúne 18 mil pessoas, diz monitoramento da USP
Contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial
Compliance Zero: PF vai ouvir oito investigados do caso Master-BRB; saiba quem depõe
As oitivas vão de 8h às 16h e seguirão até terça-feira (27)
Nikolas cobra Alcolumbre por CPI do Master e critica Lulinha durante ato em Brasília
Antes da chegada de Nikolas, 72 pessoas foram atingidas por raio no ato que reuniu milhares na capital federal
Ladrões são presos durante tentativa de roubo a banco no centro de São Paulo
Houve troca de tiros e dois indivíduos que estavam do lado de fora conseguiram entrar no veículo e fugir
Vídeo: raio cai em ato organizado por Nikolas Ferreira em Brasília e deixa feridos
Corpo de Bombeiros foi acionado e montou tendas para atendimento médico
