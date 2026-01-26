Prisão ocorreu após frequentadores da feira fazerem uma denúncia - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/01/2026 09:16 | Atualizado 26/01/2026 09:25

Um homem identificado como Douglas Viana Costa, de 33 anos, foi preso em flagrante neste sábado (24) por filmar partes íntimas de mulheres sem consentimento, com o objetivo de comercializar as imagens em grupos de aplicativos de mensagens. O caso aconteceu durante uma feira de artesanato em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.



A prisão ocorreu após frequentadores da feira fazerem uma denúncia. Guardas civis, que abordaram o autor, constataram que ele utilizava um caderno para disfarçar as gravações, feitas sem que as mulheres percebessem.

Durante a abordagem, o homem admitiu o ocorrido e confirmou que o material era produzido para ser comercializado, mediante pagamento mensal, em um grupo privado. No aparelho, os agentes encontraram centenas de vídeos no mesmo padrão.

Douglas foi preso pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no Código Penal, que estabelece pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado. As autoridades instauraram um procedimento investigatório, e o suspeito segue sob investigação.