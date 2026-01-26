Maria Prata foi assaltada na sexta-feira (23), enquanto caminhava com a filha mais novaReprodução / Redes sociais
Suspeito de participar de assalto contra mulher e filha de Pedro Bial é preso em SP
Homem teria atuado no crime como 'olheiro', aponta Secretaria da Segurança Pública
Nikolas visita apoiadores em hospital após raio e nega falta de organização: 'Incidente natural'
Segundo os bombeiros, além dos casos relacionados ao fenômeno, houve registros de torções e episódios de hipertermia
Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre acidente doméstico e é internada no CTI
Escritora mineira passou por duas cirurgias e trata complicações renais
Políticos chamam ato de Nikolas Ferreira de 'irresponsável' após raio atingir manifestantes
Corpo de Bombeiros informou que atendeu 89 pessoas no local; cerca de 47 foram levadas para hospitais
Homem é preso em feira de BH por filmar partes íntimas de mulheres sem consentimento
Douglas Viana Costa, de 33 anos, tinha o objetivo de comercializar os vídeos em grupos privados de aplicativos de mensagens, segundo a polícia
Idoso morre arrastado por enxurrada em São Paulo
Zona Norte entrou em estado de atenção para alagamentos
