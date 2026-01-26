Maria Prata foi assaltada na sexta-feira (23), enquanto caminhava com a filha mais nova - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/01/2026 10:22

Um suspeito de participar do assalto à jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, foi preso neste sábado (24), no bairro do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, ela estava com sua filha mais nova, de 5 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ele participou do crime na função de "olheiro". Com o homem foram apreendidos roupas, um capacete, três relógios e a quantia de R$ 3.200 em espécie. A prisão foi possível após a análise de câmeras de segurança, que identificaram a motocicleta utilizada no crime.



Maria Prata foi assaltada na sexta-feira (23), enquanto caminhava com a filha mais nova por uma rua residencial da Lapa, na zona oeste da cidade. O suspeito anunciou o assalto e exigiu o celular, cartões, senhas e a aliança da vítima.

Durante o crime, o assaltante chegou a revistar a jornalista para verificar se ela estava armada. O caso foi registrado como roubo no 7º Distrito Policial (Lapa).