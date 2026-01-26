Amigos lamentaram o ocorrido publicando homenagens a MaccioneReprodução / Redes sociais

Estadão Conteúdo
Romeu Maccione, de 75 anos, morreu após ser arrastado por uma enxurrada durante as chuvas que atingiram São Paulo no último domingo, 25. Nas redes sociais, ele se apresentava como um amante da música e das artes. Em uma de suas publicações, uma foto é acompanhada da mensagem "profissão: artista".
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o idoso tentava retirar um veículo de um trecho alagado na Rua Piatá na Vila Guilherme, zona norte, quando perdeu o equilíbrio, caiu na água e foi levado pela correnteza. Ele foi socorrido, mas não resistiu e faleceu no local.
Amigos lamentaram o ocorrido publicando homenagens a Maccione. "Você sempre foi e será para nós o exemplo de juventude, de alegria, de amor e de cuidado", diz uma das mensagens.
"Nem sei como descrever essa dor de perder um amigo tão querido, devastado", afirma outra.
O caso foi registrado como morte acidental no 13º DP-Casa Verde. Esta é a décima terceira morte em função das chuvas registrada em São Paulo desde o início de dezembro.
Veja a seguir a lista completa:
- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;
- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;
- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.
- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;
- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;
- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;
- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;
- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.