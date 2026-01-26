Amigos lamentaram o ocorrido publicando homenagens a Maccione - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/01/2026 11:47

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o idoso tentava retirar um veículo de um trecho alagado na Rua Piatá na Vila Guilherme, zona norte, quando perdeu o equilíbrio, caiu na água e foi levado pela correnteza. Ele foi socorrido, mas não resistiu e faleceu no local.

Amigos lamentaram o ocorrido publicando homenagens a Maccione. "Você sempre foi e será para nós o exemplo de juventude, de alegria, de amor e de cuidado", diz uma das mensagens.

"Nem sei como descrever essa dor de perder um amigo tão querido, devastado", afirma outra.

O caso foi registrado como morte acidental no 13º DP-Casa Verde. Esta é a décima terceira morte em função das chuvas registrada em São Paulo desde o início de dezembro.

Veja a seguir a lista completa:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.