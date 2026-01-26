Amigos lamentaram o ocorrido publicando homenagens a MaccioneReprodução / Redes sociais
Saiba quem é o idoso que morreu após ser arrastado por enxurrada em SP
Vítima tentava retirar veículo de um trecho alagado quando perdeu o equilíbrio e caiu
Prouni 2026: Começam as inscrições para o 1º semestre
Processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet
Suspeito de participar de assalto contra mulher e filha de Pedro Bial é preso em SP
Homem teria atuado no crime como 'olheiro', aponta Secretaria da Segurança Pública
Nikolas visita apoiadores em hospital e nega falta de organização: 'Incidente natural'
Segundo os bombeiros, além dos casos relacionados ao raio, houve registros de torções e episódios de hipertermia
Aos 90 anos, poetisa Adélia Prado sofre acidente doméstico e é internada no CTI
Escritora mineira passou por duas cirurgias e trata complicações renais
Políticos chamam ato de Nikolas Ferreira de 'irresponsável' após raio atingir manifestantes
Corpo de Bombeiros informou que atendeu 89 pessoas no local; cerca de 47 foram levadas para hospitais
