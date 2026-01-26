Vale afirma que investiga as causas dos extravasamentos - Divulgação

Publicado 26/01/2026 16:26

A Vale afirmou que os extravasamentos de água identificados em Congonhas e Ouro Preto no domingo, 25, foram contidos. "Ninguém ficou ferido e a população e as comunidades próximas não foram afetadas", afirma em nota a companhia.

Segundo a empresa, nenhuma das duas situações tem qualquer relação com as barragens da Vale na região. A companhia afirma que as barragens "seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana".

"A Vale esclarece, ainda, que não houve carreamento de rejeitos de mineração, apenas água com sedimentos (terra)", diz a nota.

A mineradora afirma que realiza periodicamente ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas e que elas são seguras. A empresa diz também que reforça esses procedimentos durante o intenso período chuvoso.

"As causas dos dois extravasamentos estão sendo apuradas e os aprendizados extraídos serão imediatamente incorporados aos planos de chuva da companhia. A Vale segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários", diz a empresa.