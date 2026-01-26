Vale afirma que investiga as causas dos extravasamentosDivulgação
Vale diz que extravasamentos de água foram contidos
Mineradora afirma que realiza periodicamente ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas
Presidente da OAB-SP diz que caso Banco Master deveria tramitar fora do Supremo
Para Leonardo Sica, o STF vem sendo progressivamente transformado em um tribunal criminal
FGC alerta para golpes ligados a indenizações do Banco Master
Criminosos usam nome do fundo e de instituições financeiras para as fraudes
Novo vazamento de água é registrado em mina da Vale
É o segundo caso registrado na cidade de Congonhas em menos de 24 horas
Moraes pede relatório de visitas e rotina de Bolsonaro na prisão
Administração da Papudinha deve fornecer informações em cinco dias
'Democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir', diz presidente do Supremo
Fachin discursou na abertura do ano judicial na Corte Interamericana de Direitos Humanos
