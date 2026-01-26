Tarcísio define caminhada como "ato corajoso, que começa praticamente sozinho e termina com uma multidão"Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Tarcísio elogia ato de Nikolas Ferreira e diz que pior que a crise fiscal é a 'crise moral'
O governador de São Paulo pede que o movimento continue para 'devolver dignidade' ao ex-presidente Jair Bolsonaro
Vírus Nipah: como é transmitido? Pode chegar ao Brasil? Quais os sintomas? Tire dúvidas
Até momento, vacinas, medicamentos ou tratamentos licenciados para a infecção
Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília
Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada
Quem é o brasileiro que assumiu presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Jurista foi eleito em votação secreta entre os magistrados do tribunal
Vale diz que extravasamentos de água foram contidos
Mineradora afirma que realiza periodicamente ações preventivas de inspeção e manutenção de suas estruturas
Presidente da OAB-SP diz que caso Banco Master deveria tramitar fora do Supremo
Para Leonardo Sica, o STF vem sendo progressivamente transformado em um tribunal criminal
