PF apura o envolvimento do BRB nas fraudes do Banco MasterJoédson Alves/Agência Brasil
Diretor do BRB presta depoimento à Polícia Federal sobre compra do Master
Executivo do banco liquidado também foi ouvido, mas optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si
Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega da Virada, mas descobre resgate do prêmio
De acordo com a Caixa, prêmios de valor líquido até R$ 1,7 mil podem ser retirados em qualquer lotérica
Homem suspeito de tentar matar ex-companheira com duas armas é preso na zona norte de SP
Bruno Lopes Fernandes Barreto, de 36 anos, resistiu e prisão e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais
Parlamentares dizem que STF está atrasado em debate sobre código de ética
Governistas e oposição fazem críticas ao Supremo
Vírus Nipah: como é transmitido? Pode chegar ao Brasil? Quais os sintomas? Tire dúvidas
Até momento, vacinas, medicamentos ou tratamentos licenciados para a infecção
Tarcísio elogia ato de Nikolas Ferreira e diz que pior que a crise fiscal é a 'crise moral'
O governador de São Paulo pede que o movimento continue para 'devolver dignidade' ao ex-presidente Jair Bolsonaro
