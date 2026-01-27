Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
As apostas do concurso 2.965 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 92 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Novo volta a acionar PGR e PF contra Toffoli por suposta interferência no caso Master
As representações foram assinadas pelo deputado Marcel van Hattem (RS), líder do partido na Câmara, pela deputada Adriana Ventura (SP) e pelo senador Eduardo Girão (CE)
Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
Além da OAB, a norma também é questionada pelo PSOL, pelo PT, pela União Nacional dos Estudantes (Une), pela C oalizão Negra por Direitos e pela Educafro
Brumadinho: Corte alemã marca audiências que decidirão se haverá júri
Empresa alemã emitiu laudo atenstando estabilidade da estrutura
Ministro cobra solução para vazamento de água em minas da Vale
Alexandre Silveira mandou abrir processo para apurar responsabilidades
Quais os próximos passos da investigação sobre o caso Master-BRB? Entenda
Segundo o diretor-geral da PF, expectativa é que os depoimentos tragam informações relevantes para a instrução do processo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.