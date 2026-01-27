- 65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada;
- 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada;
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.