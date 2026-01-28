Miguel Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. - Reprodução / RecordTV

Publicado 28/01/2026 08:17

A Polícia Civil investiga um furto ocorrido na residência do tio de Suzane von Richthofen, localizada na Rua Baronesa da Bela Vista, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. No local, foi constatado que o imóvel foi invadido e que alguns móveis, além de documentos e dinheiro, foram levados. O crime aconteceu no último dia 20.

Após o assassinato dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.



A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).