Miguel Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas.Reprodução / RecordTV
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como furto no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).
Quem era Daiane Alves Souza, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Caldas Novas
Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro, quando foi ao subsolo do prédio onde morava para ver se havia algo de errado com o fornecimento de energia para o apartamento onde morava
PM pede a Moraes mudança em visitas e autorização para caminhadas de Bolsonaro na Papudinha
O pedido, segundo o ofício, foi feito com base em recomendações médicas
Carlos se reúne com Tarcísio com aval de Bolsonaro: 'Momento bacana com o eterno ministro'
Possível campanha presidencial do governador de SP fragilizou relação dele com família do ex-presidente
Mulher deve receber R$ 1,4 mi após viver em situação análoga à escravidão
Segundo o TRT, vítima passou quatro décadas sem receber salários
Após investida de Trump, Lula defende neutralidade do Canal do Panamá
Presidente brasileiro fala sobre comércio internacional justo
Infiltração do PCC: prefeitura e câmara de cidade paulista são alvo de buscas do Gaeco
Vice-prefeito e dois secretários foram afastados das funções
