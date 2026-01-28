Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, tem reiterado que apoiará Flávio nas eleições deste ano - Pedro Teixeira / Agência O DIA

Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, tem reiterado que apoiará Flávio nas eleições deste anoPedro Teixeira / Agência O DIA

Publicado 28/01/2026 20:18

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que almoçou nesta quarta-feira, 28, na casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos disse ter carinho e admiração pelo "eterno ministro".



"Na semana passada, conversando com o ministro Adolfo Sachsida, meus irmãos e depois com meu pai, pedi autorização para vir a São Paulo e dar um abraço nele. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes. Obrigado sempre pela consideração, atenção e amizade", escreveu Carlos em sua conta no X.