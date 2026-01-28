O dinheiro apreendido estava em uma mochila - Polícia Federal/Reprodução

O dinheiro apreendido estava em uma mochilaPolícia Federal/Reprodução

Publicado 28/01/2026 18:44

Fortaleza - A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em dinheiro vivo durante diligências realizadas no município de Juazeiro do Norte, a cerca de 500 quilômetros de Fortaleza. O montante estava em posse de dois homens que se deslocavam para uma cidade da região sul do Ceará, no Cariri. Onze maços de dinheiro, enrolados com quatro elásticos cada um, estavam armazenados em uma única mochila.

Segundo a PF, os dois suspeitos haviam acabado de fazer o saque na boca do caixa. A apreensão ocorreu na segunda-feira, 26.

A interceptação do meio milhão de reais em espécie foi desencadeada a partir de suspeitas de que os valores, com indícios de lavagem de dinheiro, eram oriundos de desvios de recursos públicos federais e tinham como objetivo dificultar o rastreamento do destino da quantia.

Segundo a corporação, o suspeito que carregava a mochila pesada "não apresentou justificativa razoável para a realização" do saque. A dupla também é investigada por fazer retiradas, durante o ano passado, R$ 2,5 milhões em notas de R$ 50.

"As diligências se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará", informou a PF.

Há suspeitas de que os valores tenham origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos, e de que possam estar sendo direcionados a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do município cearense investigado pela PF.

Os dois homens flagrados com o dinheiro podem responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro.