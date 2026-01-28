O dinheiro apreendido estava em uma mochilaPolícia Federal/Reprodução
PF flagra no Ceará dois homens com meio milhão de reais em dinheiro
Há suspeitas de que os valores tenham origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos
PF flagra no Ceará dois homens com meio milhão de reais em dinheiro
Há suspeitas de que os valores tenham origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos
Pastor condenado por estuprar menina é morto a tiros em praça no MT
Vítima colaborava com a limpeza da igreja nos fins de semana
Sindicato vê 'caça às bruxas' e retaliação em exonerações na gestão Pochmann no IBGE
Servidores contrários às decisões do presidente se veem perseguidos e prejudicados
Vamos esperar Kassab dar 'fumacinha branca' para definir candidato do PSD, diz Caiado
Partido não fará prévias eleitorais, muito menos seguirá pesquisas
Motorista é resgatado após cair com o carro de altura de 30 metros
Veículo despencou sobre a linha férrea
PT vai discutir CPI do Master proposta por deputado da base na terça-feira, diz Lindbergh
Líder do partido na Câmara afirmou que bancada não ficará 'na defensiva' sobre a questão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.