Fabricante da fita 9D White Teeth Whitening Strips não tem registro no Brasil - Divulgação

Publicado 28/01/2026 16:38

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips, usada para clareamento dental. A determinação foi publicada nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União. Na resolução, a agência estabelece a apreensão de todos os lotes do produto.

Em nota, a Anvisa esclarece que o produto não está regularizado junto à agência e que a empresa responsável, a VM Global Trade, não possui autorização de funcionamento para atuar nessa área no Brasil.

Apesar de estar irregular, foi identificada a importação e comercialização da fita no país. O uso de produtos sem registro pode causar danos à saúde, alerta a agência reguladora.