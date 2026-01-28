Fabricante da fita 9D White Teeth Whitening Strips não tem registro no BrasilDivulgação
Fita usada para clareamento dental é proibida pela Anvisa
Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto
Anvisa amplia o uso da cannabis medicinal no Brasil
Planta pode ser produzida no país para a fabricação de remédios
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
Solicitação foi feita pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Levantamento conclui que mais de 60% da população têm excesso de peso
Um em cada quatro brasileiros é diagnosticado com obesidade
Caso Master: PF vai apurar suposta campanha contra o Banco Central nas redes
Influenciadores disseram ter sido abordados para gravar vídeos
Votaremos a MP do Gás do Povo, diz Hugo Motta
Presidente da Câmara fez o anúncio pelas redes sociais
