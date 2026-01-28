Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpistaLula Marques/Agência Brasil
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
Solicitação foi feita pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
Levantamento conclui que mais de 60% da população têm excesso de peso
Um em cada quatro brasileiros é diagnosticado com obesidade
Caso Master: PF vai apurar suposta campanha contra o Banco Central nas redes
Influenciadores disseram ter sido abordados para gravar vídeos
Votaremos a MP do Gás do Povo, diz Hugo Motta
Presidente da Câmara fez o anúncio pelas redes sociais
Prouni 2026: inscrições para o 1º semestre se encerram nesta quinta
Alunos podem se candidatar pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior
Exército autoriza Mauro Cid a passar para reserva remunerada
Transferência deve ser publicada no Diário Oficial de sábado
