Mauro Cid foi o único réu na ação da trama golpista a não recorrer da condenaçãoTon Molina/STF
Exército autoriza Mauro Cid a passar para reserva remunerada
Transferência deve ser publicada no Diário Oficial de sábado
Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
Expectativa é que proposta seja votada ainda no primeiro semestre
Alckmin discute restrições à carne bovina brasileira com vice-presidente da China
Em conversa telefônica, presidente em exercício manifestou preocupação com cotas e tarifas e defendeu ajustes para exportações
Conheça o cão Abacate, morto a tiros no Paraná: 'Um amor, só nos trouxe alegrias'
Moradores da região organizam uma manifestação para às 10h do próximo sábado, 31
Lula assinará pacto de enfrentamento ao feminicídio com Três Poderes na semana que vem, diz Gleisi
Não há, no momento, porém, ações práticas que serão anunciadas
Lula foi informado sobre contratos de consultoria de Lewandowski, afirma Gleisi
Ministra falou que o governo sabia dos serviços prestados ao banco Master, mas depois corrigiu a declaração
