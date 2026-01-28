Alckmin e Han Zheng destacaram o crescimento de 8,2% da corrente de comércio bilateral em 2025Agência Câmara
Um dos temas da conversa foi a aplicação de salvaguarda pela China sobre a carne bovina importada, incluindo a brasileira.
Durante o telefonema, Alckmin "demonstrou preocupação com as salvaguardas aplicadas pela China às exportações de carne bovina", disse o Planalto. O presidente em exercício ressaltou ao vice-presidente chinês, segundo a nota, a "relevância do setor pecuarista para a economia brasileira e enfatizou ao vice-presidente chinês a importância do tema para o governo brasileiro".
Conforme o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, a ligação entre os vice-presidentes integra a estratégia do governo brasileiro em elevar o diálogo com a China ao "alto nível" a fim de negociar flexibilizações no âmbito da salvaguarda imposta pelo país asiático sobre a carne bovina.
O pleito brasileiro é para que sejam considerados ajustes operacionais no cumprimento e contabilização da cota prevista no âmbito das medidas de salvaguarda chinesa. O pedido do governo, embasado na demanda dos exportadores de carne bovina, ocorre após a China anunciar que vai impor cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade.
De acordo com o Planalto, Alckmin e Han Zheng destacaram o crescimento de 8,2% da corrente de comércio bilateral em 2025, quando foi batido o recorde de US$ 171 bilhões. "As autoridades reafirmaram o compromisso mútuo de preservar o diálogo com vistas à ampliação e diversificação das relações comerciais entre Brasil e China. Também trataram das oportunidades de investimentos nos dois países, com destaque para as áreas de infraestrutura, tecnologia, inovação e sustentabilidade", afirmou o Planalto.
Alckmin também convidou Han Zheng a participar da próxima reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) no Brasil, em data ainda a ser definida.
