Grupo também deve pedir que Motta interceda ao presidente do Senado para destravar pautas de interesse da oposiçãoSergio Lima / AFP

Publicado 28/01/2026 10:53

Com o calendário legislativo pressionado pelo ano eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reúne nesta quarta-feira, 28, os líderes de bancada para alinhar a pauta prioritária da Casa no primeiro semestre. O encontro será na residência oficial da presidência da Câmara.

A reunião ocorre seis dias antes do retorno dos trabalhos legislativos, previsto para 2 de fevereiro.

Entre as prioridades apontadas por Motta estão temas ligados à segurança pública, como o projeto de lei conhecido como PL Antifacção, além da ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

A oposição deve concentrar suas demandas em um pacote de pautas. Além de pressionar pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master.

O grupo também deve pedir que Motta interceda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para destravar pautas de interesse da oposição. Entre elas está a tentativa de derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que trata da dosimetria das penas, medida que poderia reduzir as condenações impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros réus envolvidos na trama golpista.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) deve usar o encontro para defender o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, além de outras propostas do governo, como a votação da medida provisória do Gás, que perde validade em 11 de fevereiro.