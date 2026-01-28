Morte de Abacate ocorre na mesma semana em que o caso do cão comunitário Orelha ganhou repercussãoReprodução / Redes sociais
Após morte de Orelha, cachorro comunitário Abacate morre baleado no Paraná
Animal era cuidado por moradores do bairro Tocantins e não resistiu após cirurgia; comunidade organiza manifestação por justiça
Polícia encontra corpo de corretora desaparecida em GO; síndico de prédio e filho são presos
Daiane Alves Souza foi vista pela última vez indo ao subsolo do edifício onde morava em dezembro do ano passado
Ronaldo Caiado se filia ao PSD e mantém pré-candidatura à Presidência da República
Governador de Goiás anunciou mudança de partido ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite e defendeu união em torno de um projeto nacional
Polícia investiga furto em casa de tio de Suzane von Richthofen em SP
Imóvel de Miguel Abdalla Neto, encontrado morto no início do mês, foi invadido e teve móveis, documentos e dinheiro levados
SP: Funcionário de empresa parceira da Enel morre em serviço
Causa do falecimento não foi divulgada
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões
Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57
