Funcionário morreu durante um serviço realizado na rede elétrica da capital paulista - Rovena Rosa/Agência Brasil

Funcionário morreu durante um serviço realizado na rede elétrica da capital paulistaRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 28/01/2026 08:13

Um funcionário de uma empresa parceira da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, morreu nesta terça-feira, 27, durante um serviço realizado na rede elétrica da capital paulista.

Em nota, a Enel lamentou o ocorrido e disse que a vítima trabalhava em uma "obra de melhoria" na cidade quando veio a óbito. Questionada, a empresa não informou o local da ocorrência, a causa da morte, nem o nome da empresa terceirizada para a qual o funcionário trabalhava.

"A Enel Distribuição São Paulo lamenta profundamente o falecimento de um colaborador de uma empresa parceira da companhia, durante uma obra de melhoria da rede na capital paulista", afirmou a Enel em comunicado enviado à reportagem.

A distribuidora acrescentou que aguarda o resultado da perícia no local e que acionou a empresa parceira "para que seja prestado todo o apoio necessário à família do profissional neste momento". A identidade da vítima não foi divulgada.

O Estadão procurou também a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada se houver uma resposta.

Temporal

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por um forte temporal na tarde desta terça. Conforme o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu 33 chamados para quedas de árvores na capital e região metropolitana, entre 14h e 18h30. Por volta das 18h, cerca de 81 mil imóveis chegaram a ficar sem luz, sendo 77 mil na capital.

Por conta dessa situação, a Enel informou que estava com equipes nos locais para fazer o reparo dos serviços. Por volta das 21h, o número de domicílios afetados já tinha caído para cerca de 60 mil em toda a área de concessão, e para 41 mil na cidade de São Paulo.