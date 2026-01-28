Funcionário morreu durante um serviço realizado na rede elétrica da capital paulistaRovena Rosa/Agência Brasil
SP: Funcionário de empresa parceira da Enel morre em serviço
Causa do falecimento não foi divulgada
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões
Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57
Ibaneis reafirma pré-candidatura ao Senado em meio às repercussões do caso Banco Master
Manifestação ocorre em meio às repercussões do escândalo envolvendo a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB), gerido e controlado pelo governo do Distrito Federal (GDF)
Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha já tinham tentado afogar outro cachorro, diz polícia
Animal foi encontrado em bom estado de saúde e acabou sendo adotado
Lula fala de massacre de judeus na Alemanha nazista após Flávio chamá-lo de antissemita
Presidente fez postagem na plataforma X
Inep emitirá declaração de conclusão do ensino médio a partir de sexta-feira
Estudantes que fizeram Enem poderão fazer solicitação de forma on-line
