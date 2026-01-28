Caiado está deixando o União BrasilReprodução / Redes sociais
Ronaldo Caiado se filia ao PSD e mantém pré-candidatura à Presidência da República
Governador de Goiás anunciou mudança de partido ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite e defendeu união em torno de um projeto nacional
Polícia investiga furto em casa de tio de Suzane von Richthofen em SP
Imóvel de Miguel Abdalla Neto, encontrado morto no início do mês, foi invadido e teve móveis, documentos e dinheiro levados
SP: Funcionário de empresa parceira da Enel morre em serviço
Causa do falecimento não foi divulgada
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões
Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57
Ibaneis reafirma pré-candidatura ao Senado em meio às repercussões do caso Banco Master
Manifestação ocorre em meio às repercussões do escândalo envolvendo a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB), gerido e controlado pelo governo do Distrito Federal (GDF)
Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha já tinham tentado afogar outro cachorro, diz polícia
Animal foi encontrado em bom estado de saúde e acabou sendo adotado
