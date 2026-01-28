Desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza completa um mês - Reprodução/ redes sociais

Desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza completa um mêsReprodução/ redes sociais

Publicado 28/01/2026 09:05

A Polícia Civil de Goiás encontrou o corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, 43 anos, em uma zona de mata em Caldas Novas, no sul do estado, na madrugada desta quarta-feira (28). Ela estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025. Cléber Rosa de Oliveira, síndico do condomínio em que ela morava, e o filho dele foram presos suspeitos pelo homicídio.

Daiane foi vista pela última vez indo ao subsolo do edifício em dezembro do ano passado. Ainda não há detalhes sobre como foi encontrado.

Em janeiro deste ano, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou Oliveira pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Segundo a acusação, os episódios teriam ocorrido entre fevereiro e outubro de 2025, quando o síndico teria adotado contra Daiane condutas reiteradas que ameaçaram a "integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

Na última terça-feira, 27, a defesa de Oliveira contestou a denúncia em nota, afirmando que todas as condutas atribuídas ao síndico ocorreram no "estrito cumprimento de seus deveres legais e estatutários como síndico, com o objetivo exclusivo de manter a ordem condominial".

De acordo com os advogados Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva e Daniel Gonçalves Santos Lima eventuais conflitos com Daiane sempre foram tratados "dentro da estrita legalidade", por meio do Poder Judiciário.

As defesas dos suspeitos ainda não se manifestaram sobre as prisões.

O que se sabe sobre o caso?

Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro. Imagens de câmeras de segurança registraram a corretora descendo ao subsolo do prédio para verificar uma suposta falta de energia em seu apartamento. Desde então, ela não foi mais vista.

Ela chegou a gravar o trajeto com o celular. As imagens mostram que apenas o apartamento da corretora aparentava estar sem luz - o elevador, corredores e áreas comuns do prédio permaneciam iluminados. A situação levantou a suspeita da família de que a energia poderia ter sido desligada propositalmente.