Polícia encontra corpo de corretora desaparecida em GO; síndico de prédio e filho são presos
Daiane Alves Souza foi vista pela última vez indo ao subsolo do edifício onde morava em dezembro do ano passado
Quem era Daiane Alves Souza, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Caldas Novas
Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro, quando foi ao subsolo do prédio onde morava para ver se havia algo de errado com o fornecimento de energia para o apartamento onde morava
PM pede a Moraes mudança em visitas e autorização para caminhadas de Bolsonaro na Papudinha
O pedido, segundo o ofício, foi feito com base em recomendações médicas
Carlos se reúne com Tarcísio com aval de Bolsonaro: 'Momento bacana com o eterno ministro'
Possível campanha presidencial do governador de SP fragilizou relação dele com família do ex-presidente
Mulher deve receber R$ 1,4 mi após viver em situação análoga à escravidão
Segundo o TRT, vítima passou quatro décadas sem receber salários
Após investida de Trump, Lula defende neutralidade do Canal do Panamá
Presidente brasileiro fala sobre comércio internacional justo
Infiltração do PCC: prefeitura e câmara de cidade paulista são alvo de buscas do Gaeco
Vice-prefeito e dois secretários foram afastados das funções
