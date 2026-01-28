Motivo do pedido foi a paridade estabelecida na Constituição entre o Judiciário e o Ministério PúblicoFÃ¡bio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªncia Brasil
Moraes exclui receitas próprias do Ministério Público do teto de gastos do arcabouço fiscal
Decisão será submetida a referendo do plenário, em sessão ainda sem data para ocorrer
Incêndio destrói moradias em comunidade de São Paulo
Não há registro de mortos ou feridos, segundo os bombeiros
Trabalho escravo: Só 4% dos réus recebem penas sobre todos os crimes
Dados são divulgados no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo
Após morte de Orelha, cachorro comunitário Abacate morre baleado no Paraná
Animal era cuidado por moradores do bairro Tocantins e não resistiu após cirurgia; comunidade organiza manifestação por justiça
Polícia encontra corpo de corretora desaparecida em GO; síndico de prédio e filho são presos
Daiane Alves Souza foi vista pela última vez indo ao subsolo do edifício onde morava em dezembro do ano passado
Ronaldo Caiado se filia ao PSD e mantém pré-candidatura à Presidência da República
Governador de Goiás anunciou mudança de partido ao lado de Ratinho Júnior e Eduardo Leite e defendeu união em torno de um projeto nacional
