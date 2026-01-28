Declaração de Gleisi foi dada na manhã desta quarta-feira, 28Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Lula assinará pacto de enfrentamento ao feminicídio com Três Poderes na semana que vem, diz Gleisi
Não há, no momento, porém, ações práticas que serão anunciadas
Lula foi informado sobre contratos de consultoria de Lewandowski, afirma Gleisi
Ministra falou que o governo sabia dos serviços prestados ao banco Master, mas depois corrigiu a declaração
Pesquisa de empresa mexicana aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula, mas não está registrada no TSE
Filho do ex-presidente aparece com 48% das intenções de voto, contra 47% do petista
Ratinho Jr. diz que PSD não deve ter prévias para escolha de candidato à Presidência
Governador diz que partido buscará nome mais viável para liderar projeto presidencial
Hugo Motta reúne líderes para definir agenda da Câmara no primeiro semestre
Encontro ocorre seis dias antes do retorno dos trabalhos legislativos, previsto para 2 de fevereiro
Moraes exclui receitas próprias do Ministério Público do teto de gastos do arcabouço fiscal
Decisão será submetida a referendo do plenário, em sessão ainda sem data para ocorrer
